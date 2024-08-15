Швейцария заморозила $1,5 миллиарда российского олигарха Керимова

Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) начала расследование в отношении четырех человек, связанных с российским олигархом Сулейманом Керимовым. В связи с этим Государственный секретариат по экономическим вопросам временно заморозил 1,3 миллиарда швейцарских франков ($1,5 млрд). Об этом сообщает Blick.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Расследование началось в ноябре после обращения Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) в Уполномоченный по правам человека.

Работающая в рамках расследования оперативная группа провела восемь обысков в домах в кантонах Люцерн, Цуг и Нидвальден. В сделке участвовали Федеральное ведомство полиции и кантональные полицейские силы.

По состоянию на 13 августа в Швейцарии заморожены российские активы на сумму 7,1 млрд швейцарских франков ($8,2 млрд). В эту сумму входят недвижимость, роскошные автомобили и произведения искусства, принадлежащие лицам и компаниям, против которых введены санкции.

Расследование касается подозрений в нарушении Закона об эмбарго и подозрений в отмывании денег. В настоящее время аресты не проведены, и действует презумпция невиновности.