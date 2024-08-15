Binance оплатила штраф в $2 млн и вернулась на рынок Индии

Binance оплатила штраф $2,25 млн и сообщила, что ее платформа теперь полностью доступна для индийских пользователей, пишет The Block. Криптобиржа была заблокирована в Индии с начала этого года.

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Что известно

В январе Отдел финансовой разведки Индии (Financial Intelligence Unit, FIU) заблокировал несколько сайтов криптовалютных сервисов, включая Binance, за незаконные операции и несоблюдение местных правил.

В июне FIU обязал Binance выплатить штраф в размере 188,2 миллиона индийских рупий ($2,25 млн).

В Binance подтвердили журналистам, что штраф был выплачен. Платформа также опубликовала сообщение, что зарегистрировалась в качестве «отчитывающейся организации» в FIU, и ей теперь официально разрешено работать в Индии.

«Веб-сайт и приложение Binance теперь полностью доступны для индийских пользователей и предоставляют им доступ к комплексному набору услуг и инструментов Binance, адаптированных для удовлетворения их потребностей», — говорится в сообщении биржи.

Как отреагировал BNB

Курс нативной криптовалюты платформы BNB (BNB) не отреагировал на новость. Актив торгуется около отметки $519, повторяя общие движения рынка. За сутки он подешевел чуть менее, чем ведущие монеты, — на 1,5%. Биткоин и Ethereum — на 4,3% и 4,2% соответственно.