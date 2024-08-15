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15 августа 2024, 13:26 Читати українською

Холдинг Баффета вложился в косметику и детали для самолетов

Во втором квартале «оракул из Омахи», как называют Баффета, почти вдвое сократил долю в Apple, закрыл позиции в Snowflake и Paramount Global и добавил в портфель две новые компании — сеть магазинов косметики Ulta Beauty и производителя аэрокосмических деталей Heico, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Во втором квартале «оракул из Омахи», как называют Баффета, почти вдвое сократил долю в Apple, закрыл позиции в Snowflake и Paramount Global и добавил в портфель две новые компании — сеть магазинов косметики Ulta Beauty и производителя аэрокосмических деталей Heico, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПортфель БаффетаСтоимость инвестиционного портфеля холдинга Berkshire Hathaway по итогам второго квартала сократилась до $279,97 млрд по сравнению с $331,7 млрд кварталом ранее, следует из данных сервиса GuruFocus, отслеживающего операции крупнейших фондов.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Портфель Баффета

Стоимость инвестиционного портфеля холдинга Berkshire Hathaway по итогам второго квартала сократилась до $279,97 млрд по сравнению с $331,7 млрд кварталом ранее, следует из данных сервиса GuruFocus, отслеживающего операции крупнейших фондов.

Теперь наибольшую долю в портфеле Berkshire Hathaway занимают акции финансового сектора — по итогам второго квартала на них пришлось 37,87% инвестиций холдинга, следует из данных сервиса GuruFocus. Следующую позицию занимают IT-сектор, который ранее был на первом месте, — 30,9% активов против 41,84% кварталом ранее.

Следом по доле в портфеле идут потребительские товары первой необходимости (13,74%), энергетика (12,38%), услуги связи (2,90%) и здравоохранение (1,79%).

Во втором квартале в портфеле Berkshire Hathaway были бумаги 41 компании, как и в предыдущем квартале.

Лидером по доле в инвестиционном портфеле осталась Apple, хотя позиция и была значительно уменьшена. На эту компанию пришлось 30,09% общей стоимости активов по сравнению с 40,8% кварталом ранее. На конец июня весь оставшийся пакет стоил $84,2 млрд.

Второе и третье места по доле в инвестпортфеле заняли Bank of America с 14,7% и финансовая компания American Express с 12,5%. На четвертом месте производитель напитков Coca-Cola, на которого пришлась доля в 9,09%, а на пятом — нефтяная компания Chevron с долей 6,6%.

Новые компании в портфеле

Во втором квартале Berkshire Hathaway приобрела небольшую — в масштабах всего холдинга — долю в розничном магазине косметики Ulta Beauty и производителе аэрокосмических деталей Heico.

Так, Berkshire Hathaway сообщила о покупке 690,1 тыс. акций Ulta, на конец второго квартала они стоили $266,3 млн и занимали 0,1% портфеля.

Ulta Beauty управляет специализированными розничными магазинами, которые занимаются продажей косметики, парфюмерии, средств по уходу за волосами и кожей, а также сопутствующих аксессуаров и услуг. В магазинах также есть салоны с полным спектром услуг. Ulta Beauty управляет примерно 1300 магазинами в 50 штатах.

После новости о том, что Berkshire Hathaway заинтересовалась компанией, акции Ulta (ULTA) на постмаркете на бирже NASDAQ подскочили на 14,12%, до $375,5 за штуку.

Конгломерат также купил 1,04 млн акций производителя запасных частей для реактивных двигателей и компонентов самолетов Heico Corporation.

На конец квартала они стоили $185,37 млн. Бумаги занимали 0,07% портфеля.
Бумаги Heico (HEI) на постмаркете на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 4,24%, до $246,93 за акцию.

На какие компании Баффет увеличил ставку

Во втором квартале Berkshire Hathaway докупила акции пяти компаний:

  • Sirius XM Holdings. Было куплено 96,2 млн акций. Пакет увеличился на 262,2% — до 132,9 млн акций стоимостью $376 млн. На конец второго квартала доля компании в портфеле составляла 0,13%.
  • Liberty SiriusXM Group (акции класса А, тикер LSXMA). Было куплено 2,4 млн акций. Пакет увеличился на 7,4% — до 35,2 млн акций стоимостью $779,3 млн. На конец второго квартала доля компании в портфеле составляла 0,28%.
  • Liberty SiriusXM Group (акции класса С, тикер LSXMK). Было куплено 4,5 млн акций. Пакет увеличился на 6,9% — до 70 млн акций стоимостью $1,55 млрд. На конец второго квартала доля компании в портфеле составляла 0,65%.
  • Chubb. Было куплено 1,1 млн акций. Пакет увеличился на 4,28% — до 27 млн акций стоимостью $6,9 млрд. На конец второго квартала доля компании в портфеле составляла 2,46%.
  • Occidental Petroleum. Было куплено 7,3 млн акций. Пакет увеличился на 2,9% — до 255,3 млн акций стоимостью $16,1 млрд. На конец второго квартала доля компании в портфеле составляла 5,75%.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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AlexeyFinance
AlexeyFinance
15 августа 2024, 13:47
#
Не Баффет такой умный, что покупает акции, которые растут, а акции растут потому, что Баффет их покупает :)
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