Литва с 16 августа запрещает въезд всем зарегистрированным в Беларуси легковым авто

С 16 августа въезд в Литву всех легковых автомобилей, зарегистрированных в Беларуси, будет запрещен. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

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Что известно

Отмечается, что запрет распространяется на легковые автомобили, независимо от гражданства владельца или водителя.

Введенное с 18 июля ограничение на въезд в Литву легковых транспортных средств, зарегистрированных на территории Беларуси, не распространялось на авто, не предназначенные для продажи, а также на авто, принадлежащие гражданам Беларуси, имеющим действительную визу или вид на временное/ постоянное жительство в странах ЕС.

Итак, с завтрашнего дня Литва распространяет запрет на въезд на все зарегистрированные в Беларуси легковушки.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что с 16 июля Латвия перестала пропускать через границу авто на белорусской регистрации. Кроме того, в планах парламента — запрет эксплуатации таких машин на территории страны.