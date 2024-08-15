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15 августа 2024, 11:05 Читати українською

Биткоин упал до $58 000, Circle запустит бесконтактные платежи на iPhone в USDC: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Биткоин опустился до $58 000 на фоне движения капитала на счетах властей США

Вечером 14 августа 2024 года эксперты Arkham заявили о том, что власти США перевели 10 000 BTC на платформу Coinbase Prime. На фоне этого курс биткоина пошел вниз.

Согласно данным аналитиков, это криптоактивы по делу маркетплейса в даркнете под названием Silk Road. Суд утвердил порядок их конфискации в декабре 2023 года.

Актив отреагировал на новость просадкой. Цена упала до $58 000. К моменту написания новости актив торгуется на уровне $58 109. За сутки BTC снизился на 4,35%.

Сложность биткоин-майнинга снизилась на 4,19%

В четверг, 15 августа, сложность биткоин-майнинга снизилась до отметки в 86,87 Т. С последней даты изменения показатель уменьшился на 4,19%, по данным BTC.com.

Текущий средний хешрейт в сети биткоина составляет 740,30 EH/s.

Сложность майнинга определяет необходимую совокупную мощность оборудования для добычи криптовалюты. Если показатель увеличился, это может свидетельствовать о том, что активность среди майнеров растет и наоборот.

Повышение этого показателя приближает дату халвинга первой криптовалюты, который в последний раз состоялся 20 апреля 2024 года.

Circle запустит бесконтактные платежи на iPhone с оплатой в USDC

Circle, эмитент стэйблкоина USDC, планирует внедрить бесконтактные платежи (Tap to Pay) на iPhone. Об этом сообщил генеральный директор компании Джереми Аллер.

«В скором времени появится возможность оплаты на iPhone с помощью USDC. Разработчики кошельков, заводите моторы», — написал Аллер.
CEO Circle сделал заявление после анонса Apple о том, что третьи лица получат доступ к платежному чипу iPhone для обработки транзакций вне экосистемы Apple Pay и Apple Wallet.

По имеющимся данным, Apple откроет доступ к NFC-чипу iPhone сторонним разработчикам в новой версии iOS 18.1. Бесконтактные платежи будут работать в ряде стран, включая Канаду, Австралию, Японию, Великобританию и США. В дальнейшем список государств будет расширяться.

Государственный пенсионный фонд Норвегии увеличил биткоин-резерв до 2446 BTC

Государственный пенсионный фонд Норвегии увеличил биткоин-резерв с 1507 BTC до 2446 BTC с начала 2024 года. Об этом заявил старший аналитик компании K33 Research Ветле Лунде.

Эксперт отметил, что фонд владеет криптоактивами не напрямую. По его словам, увеличение портфеля обусловлено заранее избранной стратегией диверсификации рисков.

В то же время Лунде выразил сомнения в том, что это были прямые вливания с целью увеличения доходности. В противном случае фонд совершал бы покупки напрямую, добавил он.

«Это прекрасно иллюстрирует, как биткоин превращается в растущий актив и постепенно становится частью любого хорошо диверсифицированного портфеля. Благодаря корпоративным казначейским стратегиям до конца первого полугодия 2024 года норвежская косвенная экспозиция на душу населения составила 44 476 SATS ($27)», — отметил эксперт.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Bookseller
Bookseller
15 августа 2024, 12:21
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Когда я покупал свои биткоины в 2015 году по 270 баксов, я тоже предполагал, что биток может упасть, но не думал что так глубоко -до 58000.
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Злий Інвестор
Злий Інвестор
15 августа 2024, 13:36
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Класна новина на рахунок USDC.
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