В четверг на наличном рынке курс доллара в покупке подешевел на 10 копеек, а в продаже на 4 копейки. Евро прибавил 2 копейки в покупке и 5 копеек в продаже.
Курс валют на 15 августа: доллар в банках потерял 10 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке и продаже подешевел на 5 копеек. Евро потерял в покупке 5 копеек и 2 копейки в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,55 грн. Евро покупают за 45,15 грн, а продают за 45,70 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,27−41,40, евро — 45,30−45,50 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,20−41,22 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,39−45,39 грн/евро.
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