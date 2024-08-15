Курс валют на 15 августа: доллар в банках потерял 10 копеек

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке и продаже подешевел на 5 копеек. Евро потерял в покупке 5 копеек и 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,55 грн. Евро покупают за 45,15 грн, а продают за 45,70 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,27−41,40, евро — 45,30−45,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,20−41,22 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,39−45,39 грн/евро.

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