За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 220 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 595620 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 14 августа: 1220 российских оккупантов, 50 БПЛА и 1 самолет
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Потери врага
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личного состава — около 595620 (+1220) человек,
- танков — 8484 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 16426 (+24) ед,
- артиллерийских систем — 16868 (+47) ед,
- РСЗО — 1154 (+3) ед,
- средства ПВО — 922 (+1) ед,
- самолетов — 367 (+1) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 13598 (+50),
- крылатые ракеты — 2428 (+2),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 22775 (+65) ед,
- специальная техника — 2813 (+0)
Источник: Минфин
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