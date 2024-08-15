Компания Avon Products подала заявление о банкротстве

Холдинговая компания Avon Products, владеющая международными правами на косметический бренд Avon, подала заявление в суд по делам банкротства округа Делавер, США. Об этом говорится в пресс-релизе компании, пишет Лига.

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Причина

Это произошло после более чем 380 судебных исков, в которых утверждалось, что тальк в продукции Avon влечет за собой рак.

Директор по реструктуризации Avon Products Филипп Гунд заявил, что компания уже потратила $225 млн на защиту от исков о причинении вреда здоровью и выплатах по урегулированию. Теперь у компании нет «достаточной ликвидности для ведения судебных разбирательств и/или урегулирования» дел.

Avon Products настаивает на том, что ее продукция не наносит вреда, но ожидает, что количество исков «будет только расти, если не будет окончательного решения».

Avon Products — не первая компания, подавшая заявление о банкротстве, чтобы справиться с исками, связанными с продажей тальковой продукции.

Avon Products владеет брендом за пределами США, Канады и Пуэрто-Рико. Там Avon принадлежит LG Household&Health Care.

Холдинговая компания не продает косметику в США с 2016 года, а в 2020-м американский бизнес выкупила бразильская группа Natura.

В рамках заявления о банкротстве активы Avon Products будут выставлены на продажу, и Natura предложит купить их за $125 млн при отсутствии более высоких предложений.

Бразильская компания спишет $530 млн своего долга и предоставит дополнительные $43 млн для финансирования банкротства.