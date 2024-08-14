Проєкт xAI представив нового чат-бота Grok-2

Стартап Илона Маска в области искусственного интеллекта xAI выпустил нового чат-бота Grok-2, который, по словам миллиардера, не уступает производительности конкурентам OpenAI, Google и Anthropic, пишет Financial Times, передает Forbes.

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Миллиардер пытается догнать лидеров сферы искусственного интеллекта. В декабре прошлого года xAI запустила свой первый продукт — чат-бот Grok.

В среду xAI представила предварительный просмотр модели, которая входит в пятерку лучших чат-ботов в мире, уступая только Gemini от Google и ChatGPT от OpenAI, по версии независимых сайтов-бенчмарков.

Grok-2, последняя крупная языковая модель компании, будет доступна платным подписчикам платформы X. xAI также планирует выпустить модель для разработчиков этого месяца, чтобы они могли создавать корпоративные программы.

xAI заявила, что Grok-2 стал значительным шагом вперед и более интуитивным, управляемым и универсальным для широкого спектра задач, независимо от того, ищете ли вы ответы, участвуете в совместной работе над текстом или решаете задачи по кодированию.