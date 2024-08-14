Инфляция в Польше ускорилась на фоне роста экономики

Экономика Польши выросла во втором квартале 2024 года наиболее с третьего квартала 2022 года. Инфляция в Польше ускорилась до 4,2%. Об этом сообщает Bloomberg.

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Экономика Польши выросла на 3,2% в годовом выражении во втором квартале 2024 года, что является самым высоким показателем с третьего квартала 2022 года и выше прогнозов аналитиков (2,7%).

Инфляция большую часть этого года находилась в целевом диапазоне центрального банка, но ускорилась в июле до 4,2% — самого высокого показателя с декабря прошлого года. Два предыдущих месяца инфляция держалась на уровне 2,5−2,6% соответственно.

Отмечается, что в первом квартале рост ВВП Польши составил 2%.

Подъем польской экономики во втором квартале обеспечил рост потребительских расходов, особенно в сфере услуг. Сдерживают экономический рост замедления промышленной активности и проблем экспортеров, отметил министр финансов Анджей Доманский.

В сообщении добавляют, что высокие показатели экономического роста снизят давление на центральный банк, критикуемый премьер-министром Дональдом Туском за ограничительную, агрессивную денежно-кредитную политику, сдерживающую экономическое развитие.