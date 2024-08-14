Курс валют на вечер 14 августа: доллар прекратил рост на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара упал на 15 копеек в покупке и продаже. До этого американская валюта росла 5 торговых дней подряд. Евро снизилось всего на 1 копейку.

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Валюта Открытие 14 августа Закрытие 14 августа Изменения доллар 41,35/41,37 41,20/41,22 15 /15 евро 45,49/45,50 45,48/45,49 1/1

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,59 грн. Евро покупают за 45,13 грн., а продают за 45,65 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,32−41,45, евро — 45,35−45,52 грн.

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