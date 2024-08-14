К закрытию межбанка курс доллара упал на 15 копеек в покупке и продаже. До этого американская валюта росла 5 торговых дней подряд. Евро снизилось всего на 1 копейку.
Курс валют на вечер 14 августа: доллар прекратил рост на межбанке
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Открытие 14 августа
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Закрытие 14 августа
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Изменения
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41,35/41,37
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41,20/41,22
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15 /15
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45,49/45,50
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45,48/45,49
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1/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,59 грн. Евро покупают за 45,13 грн., а продают за 45,65 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,32−41,45, евро — 45,35−45,52 грн.
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Источник: Минфин
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