Цены на золото близки к рекордным максимумам

Цены на золото немного снизились в ходе азиатских торгов в среду, но остаются в пределах видимости рекордного максимума, поскольку трейдеры заняли позиции в ожидании признаков ослабления потребительской инфляции в США после слабых данных по инфляции цен производителей. Об этом пишет investing.com.

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Доллар приблизился к 8-месячному минимуму после слабых данных по инфляции в США во вторник, что благоприятно сказалось на ценах на большинство металлов. Однако дальнейший рост на рынках металлов сдерживался некоторой осторожностью перед выходом в среду данных по индексу потребительских цен.

Спотовое золото подешевело на 0,2% до $2 461,11 за унцию, в то время как фьючерс на золото с истекающим сроком в декабре упал на 0,3% до $2 500,40 за унцию.