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14 августа 2024, 15:51 Читати українською

В июле крипторынок вырос на 6% в общей рыночной капитализации — Binance Research

В июле 2024 года криптовалютный рынок вырос на 6,1% в общей рыночной капитализации. Этот рост стал возможным после того, как Германия завершила продажу 50 000 BTC на централизованные биржи, что снизило опасения инвесторов, свидетельствуют данные Binance Research.

В июле 2024 года криптовалютный рынок вырос на 6,1% в общей рыночной капитализации.
Фото: pixabay.com

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Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила девять спотовых ETF на Ethereum, которые начали торговаться 23 июля.

Дополнительный импульс рынку придала заявление Дональда Трампа на Bitcoin Conference 2024 о возможном создании стратегического резерва Биткоина в случае его избрания.

Источник: CoinMarketCap (на 30 июля 2024 года)

Однако на рынке остаются определенные беспокойства, связанные с возвращением более $9 млрд пострадавшим от хакерской атаки Mt. Gox в 2014 году и переводом правительством США 29,800 BTC, что вызывает опасения по поводу возможной распродажи активов.

Первая неделя торгов Ether ETF испытала влияние Grayscale's ETHE

Новые спотовые ETF на эфир в течение первой недели торгов подверглись чистому оттоку в размере около $484 млн, что частично было обусловлено оттоками из Grayscale's Ethereum Trust (ETHE) и слабой динамикой на фондовых рынках.

Общие объемы торгов были высокими, превысив $5,8 млрд. Однако без учета ETHE, другие спотовые ETF на эфир получили около $1,5 млрд чистых притоков.

Источник: Farside.co.uk, Binance Research (на 31 июля 2024 года)

DEX к CEX: Объемы торгов достигли новых максимумов

В этом году соотношение объемов торгов DEX к CEX продолжает расти, достигнув в июле пиковых значений 13,9% для спотовых и 5,0% для фьючерсных торгов. Этот рост обусловлен как снижением объемов на централизованных биржах, так и ростом популярности торговли мемкоинами.

Источник: The Block, Binance Research (на 31 июля 2024 года)

Polymarket продолжает впечатляющий рост

Polymarket в июле достиг очередного рекорда, превысив $387 млн объема торгов и привлек более 44,5 тысячи активных трейдеров, что было вызвано ключевыми событиями нынешнего избирательного цикла в США.

Источник: Dune Analytics (@rchen8), Binance Research (на 31 июля 2024 года)

Общее предложение стейблкоинов приближается к историческому максимуму

Общее предложение стейблкоинов продолжает расти и приближается к рекордному уровню 2022 года в $165 млрд, в настоящее время составляя $155 млрд. Ethereum и Tron контролируют 47,9% и 37,8% рынка соответственно, тогда как экосистема стейблкоинов Solana привлекает все больше внимания PYUSD.

Источник: Artemis, Binance Research (на 29 июля 2024 года)

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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