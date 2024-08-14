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14 августа 2024, 15:33 Читати українською

Главе АМКУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении более чем на 56 миллионов (фото)

САП и НАБУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации действующему главе государственного органа со специальным статусом. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

САП и НАБУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации действующему главе государственного органа со специальным статусом.
Фото: t.me/sap_gov_ua

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Правоохранители не называют подозреваемого, но по данным Центра противодействия коррупции, речь идет о главе Антимонопольного комитета и экспредседателе Донецкой ОВО Павле Кириленко. Также его имя назвал народный депутат Ярослав Железняк.

Расследование

Досудебным расследованием установлено, что в 2020—2023 годах указанное лицо, занимая должность руководителя облгосадминистрации, приобрело 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены.

Среди приобретенного должностным лицом имущества:

  • 7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;
  • дом более чем на 220 кв. м и 2 земельных участка под Киевом;
  • 2 гаражных бокса;
  • 6 машино-мест;
  • 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
  • автомобиль «ВМW Х3».

Общая стоимость активов составила 61,7 млн грн. При этом законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли совершить подобные покупки.

«В дальнейшем с целью сокрытия факта незаконного обогащения должностное лицо не указало сведения о приобретенном имуществе в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы», — говорится в сообщении.

Его действия квалифицированы по ст. 368−5 и ч. 2 ст. 366−2 У К Украины.

Отмечается, что поводом к расследованию САП и НАБУ стало обнародование журналистского расследования «Радио Свобода».

«Схемы» написали, что родственники чиновника не имели бизнеса и за последние 25 лет не получали достаточных официальных доходов, чтобы все это приобрести.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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nitrolog
nitrolog
14 августа 2024, 16:06
#
Є в нашій країні хоч одна людина яка лізе у владу не заради збагачення?
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