Главе АМКУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении более чем на 56 миллионов (фото)

САП и НАБУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации действующему главе государственного органа со специальным статусом. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Правоохранители не называют подозреваемого, но по данным Центра противодействия коррупции, речь идет о главе Антимонопольного комитета и экспредседателе Донецкой ОВО Павле Кириленко. Также его имя назвал народный депутат Ярослав Железняк.

Расследование

Досудебным расследованием установлено, что в 2020—2023 годах указанное лицо, занимая должность руководителя облгосадминистрации, приобрело 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены.

Среди приобретенного должностным лицом имущества:

7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

дом более чем на 220 кв. м и 2 земельных участка под Киевом;

2 гаражных бокса;

6 машино-мест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль «ВМW Х3».

Общая стоимость активов составила 61,7 млн грн. При этом законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли совершить подобные покупки.

«В дальнейшем с целью сокрытия факта незаконного обогащения должностное лицо не указало сведения о приобретенном имуществе в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы», — говорится в сообщении.

Его действия квалифицированы по ст. 368−5 и ч. 2 ст. 366−2 У К Украины .

Отмечается, что поводом к расследованию САП и НАБУ стало обнародование журналистского расследования «Радио Свобода».

«Схемы» написали, что родственники чиновника не имели бизнеса и за последние 25 лет не получали достаточных официальных доходов, чтобы все это приобрести.