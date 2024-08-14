Переработка уничтоженной техники: Минобороны пополнило госбюджет на 24,7 млн грн

За семь месяцев 2024 года Министерство обороны получило от переработки уничтоженной техники 24,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Золото, серебро и платина

Отмечается, что на площадках уничтоженной во время боевых действий военной техники и в определенных воинских частях ВСУ накоплено 1000 тонн металлолома с содержанием драгоценных металлов.

Так, в составе металлолома обнаружено 100 кг золота, 1900 кг серебра и 25 кг платины. Его переработка осуществляется Минобороны только через специализированные частные перерабатывающие предприятия.

По словам начальника Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества полковника Олега Коваля, с начала года Минобороны получило от переработки драгоценных металлов 24,7 млн грн.

До конца года планируется получить еще не менее 18 млн грн.

Напомним

Средства от реализации драгоценных металлов распределяются в соответствии с нормативами Нацбанка: 80% для золота и платиновых металлов и 50% для серебра направляются в государственный бюджет, в то время как остальные остаются на специальном фонде Минобороны и используются для обеспечения потребностей Вооруженных сил.