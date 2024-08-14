В Британии впервые ускорилась инфляция в этом году

Индекс потребительских цен в Великобритании вырос с 2,0% до 2,2% в июле. Рост цен в сфере услуг резко замедлился с 5,7% до 5,2%. Впрочем, давление роста цен ниже, чем ожидалось в Банке Англии (2%). Об этом пишет Reuters.

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Инфляция потребительских цен в Британии выросла впервые в июле этого года, как показали официальные данные в среду, но рост был меньше, чем ожидалось, поскольку цены на услуги, за которыми внимательно следит Банк Англии, росли медленнее.

Существенное падение цен наблюдается в сфере гостиничного бизнеса, авиабилетов. Рынок ожидает снижения ставки (вероятность 44%).

Фунт стерлингов резко упал в паре с долларом США после публикации данных.

Центробанк ожидает, что ИПЦ достигнет примерно 2,75% к концу года, поскольку эффект резкого падения цен на энергоносители в 2023 году исчезнет.