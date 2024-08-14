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14 августа 2024, 13:33 Читати українською

В Молдове задержали мошенников из Украины, которые обманули украинских военных на более чем 155 тысяч евро

В Молдове задержаны 8 граждан Украины, незаконно завладевшие суммой эквивалентом более 155 тыс. евро, полученными от 40 украинских военных. Об этом сообщает местное издание NewsMaker.

В Молдове задержаны 8 граждан Украины, незаконно завладевшие суммой эквивалентом более 155 тыс.
Фото: freepik.com

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Детали мошеннической схемы

Мошенники, прибывшие в Молдову как беженцы после начала войны, размещали в интернете объявления о продаже авто, однако после получения денег исчезали.

Следствие установило, что украинские военные обнаружили в сети объявления о продаже автомобилей, в том числе внедорожников. Фронтовики перечислили мошенникам деньги, собранные на машины для обороны Украины. Однако ни авто, ни деньги военные не получили.

По данным молдавских правоохранителей, задержанным украинским беженцам от 28 до 43 лет. Среди подозреваемых женщина. Банда действует с 2022 года. После обмана потерпевших и получения денег группировка начала отмывание денег.

После перевода средств от украинских военных подозреваемые снимали их в банкоматах Молдовы или использовали непосредственно для оплаты услуг или покупок.

В эпизодах, расследуемых властями Украины, фигурируют более ста пострадавших. Для расследования преступления правоохранители Киева и Кишинева сформировали совместную следственную группу.

Правоохранители провели более 20 обысков в Молдове и более 10 — в Украине.

Изъятые товары

В Молдове следователи изъяли разные товары, вероятно, купленные на украденные деньги военных. Речь идет о 22 автомобилях класса люкс, зарегистрированных на лиц, принадлежащих к социально незащищенным категориям, некоторые ввезенные контрабандой, в частности Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), в основном BMW X5, X6, Х7.

Также правоохранители изъяли 4,5 кг ювелирных изделий, деньги, а также более 80 банковских карт из Молдовы, Украины и России.

После задержания подозреваемых суд сектора Чеканы распорядился поместить их под арест на 30 суток. Однако адвокаты обвиняемых пытаются оспорить это решение в Апелляционной палате Кишинева.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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potator
potator
14 августа 2024, 14:25
#
Ошукали військових на 46 млн. грн.: поліція спільно з молдовськими колегами викрила шахраїв
https://www.youtube.com/watch?v=bewur4LE3kw
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