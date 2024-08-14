Инвесторы надеются, что в среду ситуация с показателями в США станет лучше, когда Министерство труда опубликует июльский отчет об индексе потребительских цен. Об этом пишет CNBC.
Инвесторы надеяться на позитивные показатели инфляции в США за июль
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Учитывая, что показатель снизился, подтверждая, что скачок цен в начале года был либо случайностью, либо последним вздохом инфляции, положительное показания ИПЦ может означать, что Федеральная резервная система может обратиться к другим экономическим проблемам, таким как замедление рынка труда.
«На данный момент инфляционное давление, которое мы видели, действительно значительно рассеялось», — сказал Джим Бэрд, директор по инвестициям Plante Moran Financial Advisors.
«Сейчас инфляция почти не является проблемой. Есть такое широко распространенное мнение, что худшее осталось позади».
Как и другие на Уолл-стрит, Бэрд ожидает, что ФРС в сентябре переключит свое внимание с жесткой политики на борьбу с инфляцией на несколько более легкую позицию, чтобы предотвратить потенциальное ослабление картины рабочих мест.
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