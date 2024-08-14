Инвесторы надеяться на позитивные показатели инфляции в США за июль

Инвесторы надеются, что в среду ситуация с показателями в США станет лучше, когда Министерство труда опубликует июльский отчет об индексе потребительских цен. Об этом пишет CNBC.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Учитывая, что показатель снизился, подтверждая, что скачок цен в начале года был либо случайностью, либо последним вздохом инфляции, положительное показания ИПЦ может означать, что Федеральная резервная система может обратиться к другим экономическим проблемам, таким как замедление рынка труда.

«На данный момент инфляционное давление, которое мы видели, действительно значительно рассеялось», — сказал Джим Бэрд, директор по инвестициям Plante Moran Financial Advisors.

«Сейчас инфляция почти не является проблемой. Есть такое широко распространенное мнение, что худшее осталось позади».

Как и другие на Уолл-стрит, Бэрд ожидает, что ФРС в сентябре переключит свое внимание с жесткой политики на борьбу с инфляцией на несколько более легкую позицию, чтобы предотвратить потенциальное ослабление картины рабочих мест.