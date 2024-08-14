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14 августа 2024, 12:22 Читати українською

Укрпочта расширяет зону курьерской доставки в Киевской области

«Укрпочта» объявила, что с 12 августа вводит услугу курьерской доставки для двадцати городов и сел Киевской области, среди которых Буча, Ирпень, Софиевская Борщаговка и другие. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Укрпочта» объявила, что с 12 августа вводит услугу курьерской доставки для двадцати городов и сел Киевской области, среди которых Буча, Ирпень, Софиевская Борщаговка и другие.
Фото: ukrposhta.ua

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Что это значит

«Отныне жители этих населенных пунктов смогут воспользоваться удобной доставкой от Укрпочты 5 дней в неделю — с понедельника по пятницу.

Это решение было принято в ответ на рост спроса на доставку в пригороде Киева. Новая услуга курьерской доставки в Киевскую область позволит значительно сократить время на получение и отправку писем, мелких отправлений и больших грузов", — заявили в «Укрпочте».

Где доступна курьерская доставка

Перечень городов Киевской области, где доступна курьерская доставка «Укрпочты»: Буча, Бровары, Борисполь, Белогородка, Святопетровское, Стоянка, Петропавловская Борщаговка, Софиевская Борщаговка, Чайка, Вишневое, Крюковщина, Гостомель, Горенка, Ирпень, Боярка, Гатное, Чабаны, Новоселки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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