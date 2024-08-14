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14 августа 2024, 11:25 Читати українською

Министерство юстиции США рассматривает раздел Alphabet

Министерство юстиции США рассматривает раздел Alphabet после того, как суд признал, что подразделение Google монополизировало онлайн-поиск и рекламу, пишет Bloomberg.

Министерство юстиции США рассматривает раздел Alphabet после того, как суд признал, что подразделение Google монополизировало онлайн-поиск и рекламу, пишет Bloomberg.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиВ случае одобрения плана, компания может потерять OS Android, браузер Chrome и рекламную платформу AdWords.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В случае одобрения плана, компания может потерять OS Android, браузер Chrome и рекламную платформу AdWords.

Около двух третей общего дохода Google поступает от поисковой рекламы. В 2020 году он составил более $100 млрд.

Менее строгие варианты включают принуждение Google к обмену большим объемом данных с конкурентами и меры по предотвращению получения несправедливого преимущества в продуктах ИИ.

Также правительство, скорее всего, потребует запрета на тот тип эксклюзивных контрактов, которые были в центре его дела против Google.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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torn
torn
14 августа 2024, 12:55
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Вот что может делать государство с агрессивной монополией, а у нас что? ах, да. у нас в АМКУ чувак руководит, который за 2020−2023 год имущества на 56 млн.грн переписал на родственников, как пишут в прессе, у которого ещё до этой должности был бэкграунд соответствующий. Как же это получается, что такие кадры попадают на эти должности и для чего?
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