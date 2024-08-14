Министерство юстиции США рассматривает раздел Alphabet после того, как суд признал, что подразделение Google монополизировало онлайн-поиск и рекламу, пишет Bloomberg.
Министерство юстиции США рассматривает раздел Alphabet
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В случае одобрения плана, компания может потерять OS Android, браузер Chrome и рекламную платформу AdWords.
Около двух третей общего дохода Google поступает от поисковой рекламы. В 2020 году он составил более $100 млрд.
Менее строгие варианты включают принуждение Google к обмену большим объемом данных с конкурентами и меры по предотвращению получения несправедливого преимущества в продуктах ИИ.
Также правительство, скорее всего, потребует запрета на тот тип эксклюзивных контрактов, которые были в центре его дела против Google.
Источник: Минфин
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