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14 августа 2024, 11:06 Читати українською

Coinbase анонсировала запуск cbBTC, SEC обвиняет NovaTech в организации пирамиды: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Криптобиржа Coinbase анонсировала запуск cbBTC

Криптовалютная биржа Coinbase анонсировала запуск нового продукта под названием cbBTC.

Компания не стала раскрывать подробности по проекту. Сроки его запуска также не известны.

Однако в комментариях под публикацией Coinbase есть сообщения от официального аккаунта L2-решения Base. В нем указан «Based».

«Я люблю биткоин и очень благодарен ему за ту роль, которую он исполнил в запуске криптовалют. Мы планируем построить масштабную биткоин-экосистему на Base», — заявил основатель Base Джесси Поллак, сообщает Incrypted.

Учитывая все это, в сообществе предположили, что Coinbase планирует выпустить токен на базе биткоина. Примером такого актива является WBTC. Это токен на базе стандарта ERC-20, стоимость которого привязана к биткоину в соотношении друг к другу.

WBTC позволяет использовать первую криптовалюту в DeFi-сегменте. Эмитентом этого актива компания BitGo.

Основатель криптобиржи ezBtc потратил около $10 миллионов клиентских средств на азартные игры

Основателя канадской криптовалютной биржи ezBtc Дэвида Смилли обвинили в мошенничестве с криптовалютой на сумму $9,5 млн. Согласно заявлению BCSC, руководитель биржи присвоил клиентские средства, а затем потратил их на азартные игры.

Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии раскрыла некоторые детали инцидента. По данным регулятора, в период с 2016 по 2019 годы ezBtc собрала более 2300 BTC и более 600 ETH клиентских средств.

Все это время биржа утверждала, что активы хранятся в холодном кошельке и надежно защищены от взлома или посягательства третьих лиц.

В сентябре 2019 года ezBtc прекратила работу, а в 2022 году сообщила об окончательной ликвидации. По данным BCSC, Смилли присвоил примерно треть клиентских средств. Он потратил их на азартные игры и личные нужды.

«Мы обнаружили, что в общей сложности 935,46 BTC и 159 ETH были переведены ezBtc на биржевые счета Смилли и/или на CloudBet и FortuneJack. Переводы на два игровых сайта иногда осуществлялись непосредственно с ezBtc, а иногда — косвенно с ezBtc на биржевые счета Смилли, а затем на игровые сайты», — говорится в сообщении.

В Комиссии подчеркнули, что организованная Дэвидом Смилли схема привела к серьезным убыткам, поскольку клиенты не смогли вывести свои активы.

По результатам расследования было принято решение о введении ограничений в отношении руководителя ezBtc до 24 сентября 2024 года включительно. Они могут варьироваться от денежных санкций до полного запрета на дальнейшую деятельность.

SEC обвиняет NovaTech в организации финансовой пирамиды на $650 миллионов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила учредителей и промоутеров NovaTech в организации финансовой пирамиды, собравшей более $650 млн в криптоактивах.

Согласно заявлению, компания NovaTech Ltd. супружеской пары Синтии и Эдди Петион привлекла средства от более 200 000 инвесторов по всему миру. Обвинения также предъявлены Мартину Зизи, Дапилину Данбару, Джеймсу Корбетту, Корри Сэмпсону, Джону Гарофано и Марше Хедли за их роль в продвижении схемы.

Петионы управляли NovaTech как МЛМ-проектом (Многоуровневый маркетинг) по инвестированию в криптовалюты с 2019 по 2023 год, отмечает регулятор. Они привлекали деньги от инвесторов, обещая вкладывать их в цифровые активы и валютные рынки.

Вкладчикам гарантировали «безопасность инвестиций, прибыль с первого дня и доступ к капиталу». Однако на самом деле большую часть средств использовали для выплат имеющимся инвесторам, промоутерам и в личных целях Петионов.

«МЛМ-схемы такого масштаба нуждаются в деятельности промоутеров для поддержки. Наши действия показывают, что мы привлечем к ответственности не только организаторов, но и распространяющих скам промоутеров, незаконно привлекая жертв», — заявил директор регионального офиса SEC в Форт-Верти Эрик Вернер.

Комиссия выдвинула ответчикам обвинения в нарушении положений о борьбе с мошенничеством и требований о регистрации. Регулятор добивается постоянного судебного запрета, наложения гражданско-правовых санкций и возврата средств.

Grayscale Investments представила фонд для инвестиций в MKR

Поставщик ETF Grayscale Investments представил новый продукт под названием Grayscale MakerDAO Trust. Это закрытый фонд, который будет инвестировать в токен управления Maker (MKR).

«Поскольку спрос на криптовалютные инвестиции продолжает расти, Grayscale Investments стремится расширять набор продуктов и предоставлять инновационные инвестиционные возможности», — сказала руководитель отдела продуктов и исследований Grayscale Райхане Шариф-Аскари.

По ее словам, запуск фонда позволит инвесторам получить доступ к растущей экосистеме MakerDAO, избежав одновременно свойственных отрасли рисков.

Это закрытый фонд, в отличие от, например, GBTC или ETHE, торгуемых на биржах. Из него нельзя изъять активы напрямую, как это было с Grayscale Bitcoin Trust до его конвертации в спотовый ETF.

Продукт доступен только аккредитованным инвесторам компании. Его структура отвечает другим фондам с одним активом поставщика. К таковым относится Grayscale Sui Trust.

Maker (MKR) отреагировал на новость о фонде для инвестиций в рост MKR. За сутки актив вырос на 7,7%. На момент написания новости он торгуется выше $2,1.

Курс криптовалют к доллару

Источник: Минфин
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