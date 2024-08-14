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Coinbase анонсировала запуск cbBTC, SEC обвиняет NovaTech в организации пирамиды: что нового на рынке
Криптобиржа Coinbase анонсировала запуск cbBTC
Криптовалютная биржа Coinbase анонсировала запуск нового продукта под названием cbBTC.
Компания не стала раскрывать подробности по проекту. Сроки его запуска также не известны.
Однако в комментариях под публикацией Coinbase есть сообщения от официального аккаунта L2-решения Base. В нем указан «Based».
«Я люблю биткоин и очень благодарен ему за ту роль, которую он исполнил в запуске криптовалют. Мы планируем построить масштабную биткоин-экосистему на Base», — заявил основатель Base Джесси Поллак, сообщает Incrypted.
Учитывая все это, в сообществе предположили, что Coinbase планирует выпустить токен на базе биткоина. Примером такого актива является WBTC. Это токен на базе стандарта ERC-20, стоимость которого привязана к биткоину в соотношении друг к другу.
WBTC позволяет использовать первую криптовалюту в DeFi-сегменте. Эмитентом этого актива компания BitGo.
Основатель криптобиржи ezBtc потратил около $10 миллионов клиентских средств на азартные игры
Основателя канадской криптовалютной биржи ezBtc Дэвида Смилли обвинили в мошенничестве с криптовалютой на сумму $9,5 млн. Согласно заявлению BCSC, руководитель биржи присвоил клиентские средства, а затем потратил их на азартные игры.
Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии раскрыла некоторые детали инцидента. По данным регулятора, в период с 2016 по 2019 годы ezBtc собрала более 2300 BTC и более 600 ETH клиентских средств.
Все это время биржа утверждала, что активы хранятся в холодном кошельке и надежно защищены от взлома или посягательства третьих лиц.
В сентябре 2019 года ezBtc прекратила работу, а в 2022 году сообщила об окончательной ликвидации. По данным BCSC, Смилли присвоил примерно треть клиентских средств. Он потратил их на азартные игры и личные нужды.
«Мы обнаружили, что в общей сложности 935,46 BTC и 159 ETH были переведены ezBtc на биржевые счета Смилли и/или на CloudBet и FortuneJack. Переводы на два игровых сайта иногда осуществлялись непосредственно с ezBtc, а иногда — косвенно с ezBtc на биржевые счета Смилли, а затем на игровые сайты», — говорится в сообщении.
В Комиссии подчеркнули, что организованная Дэвидом Смилли схема привела к серьезным убыткам, поскольку клиенты не смогли вывести свои активы.
По результатам расследования было принято решение о введении ограничений в отношении руководителя ezBtc до 24 сентября 2024 года включительно. Они могут варьироваться от денежных санкций до полного запрета на дальнейшую деятельность.
SEC обвиняет NovaTech в организации финансовой пирамиды на $650 миллионов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила учредителей и промоутеров NovaTech в организации финансовой пирамиды, собравшей более $650 млн в криптоактивах.
Согласно заявлению, компания NovaTech Ltd. супружеской пары Синтии и Эдди Петион привлекла средства от более 200 000 инвесторов по всему миру. Обвинения также предъявлены Мартину Зизи, Дапилину Данбару, Джеймсу Корбетту, Корри Сэмпсону, Джону Гарофано и Марше Хедли за их роль в продвижении схемы.
Петионы управляли NovaTech как МЛМ-проектом (Многоуровневый маркетинг) по инвестированию в криптовалюты с 2019 по 2023 год, отмечает регулятор. Они привлекали деньги от инвесторов, обещая вкладывать их в цифровые активы и валютные рынки.
Вкладчикам гарантировали «безопасность инвестиций, прибыль с первого дня и доступ к капиталу». Однако на самом деле большую часть средств использовали для выплат имеющимся инвесторам, промоутерам и в личных целях Петионов.
«МЛМ-схемы такого масштаба нуждаются в деятельности промоутеров для поддержки. Наши действия показывают, что мы привлечем к ответственности не только организаторов, но и распространяющих скам промоутеров, незаконно привлекая жертв», — заявил директор регионального офиса SEC в Форт-Верти Эрик Вернер.
Комиссия выдвинула ответчикам обвинения в нарушении положений о борьбе с мошенничеством и требований о регистрации. Регулятор добивается постоянного судебного запрета, наложения гражданско-правовых санкций и возврата средств.
Grayscale Investments представила фонд для инвестиций в MKR
Поставщик ETF Grayscale Investments представил новый продукт под названием Grayscale MakerDAO Trust. Это закрытый фонд, который будет инвестировать в токен управления Maker (MKR).
«Поскольку спрос на криптовалютные инвестиции продолжает расти, Grayscale Investments стремится расширять набор продуктов и предоставлять инновационные инвестиционные возможности», — сказала руководитель отдела продуктов и исследований Grayscale Райхане Шариф-Аскари.
По ее словам, запуск фонда позволит инвесторам получить доступ к растущей экосистеме MakerDAO, избежав одновременно свойственных отрасли рисков.
Это закрытый фонд, в отличие от, например, GBTC или ETHE, торгуемых на биржах. Из него нельзя изъять активы напрямую, как это было с Grayscale Bitcoin Trust до его конвертации в спотовый ETF.
Продукт доступен только аккредитованным инвесторам компании. Его структура отвечает другим фондам с одним активом поставщика. К таковым относится Grayscale Sui Trust.
Maker (MKR) отреагировал на новость о фонде для инвестиций в рост MKR. За сутки актив вырос на 7,7%. На момент написания новости он торгуется выше $2,1.
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