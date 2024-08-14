Курс валют на 14 августа: доллар и евро снова подорожали

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже прибавил 10 копеек. Евро прибавило в покупке 8 копеек и 14 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,60 грн. Евро покупают за 45,00 грн, а продают за 45,56 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,45−41,55, евро — 45,38−45,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,35−41,37 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,49−45,50 грн/евро.

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