Более 600 украинских компаний удалили владельцев из россии в своих данных — Опендатабот

621 компания уже избавилась от «российского следа» в виде владельцев с самого начала полномасштабной войны. Это на 220 компаний больше, чем в августе прошлого года: тогда таких бизнесов было 401. Об этом говорится в данных Опендатаботе.

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Российский след

С начала полномасштабной войны в Украине действует мораторий на изменение регистрационных данных в компаниях с собственниками из россии, кроме нескольких четко определенных законом случаев.

Если изменения владельцев были осуществлены незаконно, это означает, что российский бизнес продолжает действовать в Украине, минуя законодательные ограничения.

Опендатабот обратился в Министерство юстиции Украины с просьбой проверить предоставленную информацию о 621 компании, лишившихся владельцев и бенефициаров с российским гражданством, провести проверку и выявить возможные незаконные действия со стороны этих компаний.

Директор Департамента государственной регистрации Министерства юстиции Вячеслав Хардиков прокомментировал, что по обращению Опендатабота Департаментом проводится проверка. В большинстве компаний не установлены нарушения законодательства.

Однако есть и предварительно выявленные нарушения, в связи с чем уже назначены 3 камеральные проверки регистрационных действий в отношении 7 компаний. Если изменение в данных компаниях в отношении владельцев с российским гражданством было незаконным, нотариус или регистратор, который проводил эти действия, ожидает применения санкций предусмотренных нормами действующего законодательства.

Напомним

18,9 тысячи компаний с собственниками из российской федерации было зафиксировано на начало полномасштабного вторжения.