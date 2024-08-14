Крупнейший банк Сингапура запустил пилотный проект на блокчейне

Крупнейший банк Сингапура — DBS Bank — запустил пилотный проект DBS Treasury Tokens в партнерстве с компанией Ant International. Инициатива направлена на улучшение управления казначейством и ликвидностью, сообщает The Block .

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Что известно

Как пояснили в DBS, работающий на базе блокчейна пилот призван упростить расчеты Ant International и сократить продолжительность трансакций «от нескольких дней до секунд».

«Инициатива оптимизирует ликвидность и оборотный капитал, придавая корпоративным казначействам большую прозрачность, предсказуемость и контроль над всей денежной позицией группы», — отметили представители банка.

Руководитель группы глобальных трансакционных услуг в DBS Bank Лим Сун Чонг заявил, что необходимость запуска DBS Treasury Tokens продиктована растущими потребностями предприятий в казначейских операциях. Инициатива отвечает глобальным целям банка и Ant International, направленным на рост электронной коммерции и предоставление платежных услуг в режиме 24/7.

Руководитель технического отдела Ant International Кельвин Ли добавил, что у компании уже был опыт использования платформы для мгновенного возврата налогов и проведения трансграничных платежей между малым и средним бизнесом.