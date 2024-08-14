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14 августа 2024, 9:15 Читати українською

Где украинцы чаще всего покупают новые авто: топ-5 регионов

В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области. Эти региональные рынки обеспечили 62% июльских продаж новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром.

В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.
Фото: depositphotos

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Где покупают авто

  • За месяц в столице приобрели — 2284 авто (на 30% больше, чем в прошлом).

  • Регистрацию Днепропетровщины получили 496 авто (+22%).

  • В Киевской области было зарегистрировано — 479 ед. (+22%).

  • В Одесской обл. — 347 ед. (+12%).

  • На Львовщине — 325 ед. (+19%);

Какие модели покупают чаще всего

Бестселлером июля на рынке новых авто Киева и Днепропетровской обл. был Renault Duster.

В Киевской и Львовской области первенство отдали электромобилю Honda M-NV.

В регистрациях Одесской обл. лидерская позиция принадлежала кроссоверу — Toyota RAV-4.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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