В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области. Эти региональные рынки обеспечили 62% июльских продаж новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром.
Где украинцы чаще всего покупают новые авто: топ-5 регионов
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Где покупают авто
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За месяц в столице приобрели — 2284 авто (на 30% больше, чем в прошлом).
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Регистрацию Днепропетровщины получили 496 авто (+22%).
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В Киевской области было зарегистрировано — 479 ед. (+22%).
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В Одесской обл. — 347 ед. (+12%).
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На Львовщине — 325 ед. (+19%);
Какие модели покупают чаще всего
Бестселлером июля на рынке новых авто Киева и Днепропетровской обл. был Renault Duster.
В Киевской и Львовской области первенство отдали электромобилю Honda M-NV.
В регистрациях Одесской обл. лидерская позиция принадлежала кроссоверу — Toyota RAV-4.
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Источник: Минфин
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