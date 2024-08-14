За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 240 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 594,4 тысячи военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 13 августа: 1240 российских оккупантов, 21 танк и 57 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 594400 (+1240) человек,
- танков — 8476 (+21) ед,
- боевых бронированных машин — 16402 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 16821 (+57) ед,
- РСЗО — 1151 (+5) ед,
- средства ПВО — 921 (+1) ед,
- самолетов — 366 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 13548 (+57),
- крылатые ракеты — 2426 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 22710 (+61) ед,
- специальная техника — 2813 (+7)
Источник: Минфин
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