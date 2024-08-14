Новая почта привлекла кредит от ЕБРР на 70 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития предоставил кредит на 70 млн евро группе компаний Nova для финансирования инвестиционной программы на 2024 год. Как отметили в пресс-службе банка, средства предоставляются на обновление и расширение сети группы, передает Интерфакс-Украина.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

«Кредит будет способствовать реализации долгосрочной стратегии развития компании, предусматривающей трансформацию модели обслуживания клиентов, а также поможет обеспечить безопасность работников и клиентов во время войны», — уточнил управляющий директор ЕБРР в Украине и Молдове Арвид Тюркнер.

В частности, Nova планирует построить более 600 бомбоубежищ для защиты персонала и клиентов.

Также посредством финансирования компания сможет не только повысить безопасность, но и реализовать проекты реинтеграции ветеранов и расширение возможностей обучения для женщин.

ЕБРР сможет предоставить средства в украинских гривнах или евро, а также обеспечить гарантией от первого убытка в размере 10% от суммы кредита в рамках программы «Муниципальная инфраструктура и промышленная устойчивость» (UIF MIIR), уточнили в банке.

В банке подчеркнули, что вторжение россии в Украину в 2022 году стало ударом для почтового сектора и сектора доставки. Однако сегмент посылок быстро восстановился, поскольку люди и предприятия возобновили деловую активность. И Nova, по мнению ЕБРР, сыграла ведущую роль в восстановлении и теперь стремится к расширению.