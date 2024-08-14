Фонд гарантирования продает активы банков-банкротов на 325 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу активы ликвидируемых банков на сумму 324,9 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Продажа активов

«На этой неделе (12−16 августа) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 6 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 324,9 млн грн», — говорится в сообщении.

Из них на сумму 204,4 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам и на сумму 111,7 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 8,8 млн грн.

В течение января-июня 2024 Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил в онлайн-режиме возмещение на сумму 87,3 млн грн.