Starbucks заменила гендиректора. Акции компании резко пошли вверх

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Брайан Никкол заменил Лаксмана Нарасимхана, официально вступившего в должность генерального директора в апреле 2023 года и переманенного у производителя лизола Reckitt.

Компания потеряла примерно 20% своей стоимости за последние пять лет, в то время как широкий рыночный индекс S&P 500 вырос более чем на 80%. В июле компания не оправдала ожиданий по продажам из-за ослабления спроса в США и Китае.

Рост акций

В начале торгов во вторник, 13 августа, акции Starbucks выросли на 21% и были на пути к своему лучшему дню в истории.

Starbucks находилась под давлением компании Elliott, купившей пакет акций стоимостью 2 миллиарда долларов. Хедж-фонд предложил Starbucks расширить состав совета директоров и назначить руководителя Elliott Джесси Кона директором.

В Elliott заявили, что назначение Никкола стало «трансформационным шагом вперед» для компании. При этом у Starbucks отрицали влияние Elliott на решение заменить генерального директора.

Новый гендиректор унаследовал несколько вызовов кофейного гиганта, недавно изменившего свою модель, чтобы сосредоточиться на мобильных заказах, а не на кафе, предназначенных для длительных посещений.

В Китае Starbucks столкнулся с конкуренцией со стороны компаний, снижающих цены на кофе, в то время как его кофейни на Ближнем Востоке стали объектом бойкота со стороны палестинцев на фоне конфликта между Израилем и ХАМАСом.