Мировые продажи электромобилей в июле выросли на 21%

Глобальные продажи полностью подключаемых к электросети электрических и гибридных транспортных средств выросли на 21% в июле 2024 года за год благодаря значительному росту продаж в Китае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию Rho Motion.

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Согласно данным, в июле по всему миру было продано 1,35 млн электромобилей, как полностью электрических (BEV) так и гибридных (PHEV), из которых 0,88 млн было продано в Китае, где их количество выросло на 31% по сравнению с июлем прошлого года.

При этом продажи гибридных автомобилей в Китае за первые семь месяцев 2024 года выросли на 70% по сравнению с прошлым годом.

В Европе ежемесячные продажи электромобилей в июле упали на 7,8% по отношению к показателям 2023 года. За семь месяцев они снизились на 12% в Германии, крупнейшем рынке электромобилей в ЕС.

Однако в Соединенных Штатах и Канаде продажи электромобилей в июле выросли на 7,1%.