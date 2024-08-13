Большинство финансовых институтов в Украине оказывают факторинговые услуги — исследование

По результатам опроса, в котором приняли участие 14 финансовых институтов, 73% уже оказывают факторинговые услуги, а остальные планируют ввести этот финансовый продукт в течение года. Об этом пишет FinTechInsider со ссылкой на НАБУ.

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Основная часть клиентов факторинговых услуг — малые и средние предприятия, составляющие 86,7% от общего количества получателей.

Об этом сообщается в результатах исследования, проведенного Независимой ассоциацией банков Украины в сотрудничестве с IFC с целью определить заинтересованность и готовность оказывать услуги по финансированию в форме факторинга.

Финансовые институты также выразили готовность сотрудничать с государственными и коммерческими заказчиками в рамках пилотного проекта ABF — Asset-Based finance — финансирование на основе активов. Хотя определенные аспекты, например необходимость оценки финансового состояния заказчика и предсказуемость сотрудничества, еще нуждаются в детальной проработке.

Участники также заинтересованы в разработке функционала платформы ABF, который включал бы предотвращение двойного финансирования, кабинеты для всех участников, скоринговую систему и защиту данных.