К закрытию межбанка курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро выросло на 17 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 13 августа: доллар и евро растут на межбанке
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Открытие 13 августа
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Закрытие 13 августа
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Изменения
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41,30/41,33
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41,35/41,37
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5 /4
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45,16/45,18
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45,33/45,34
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17/16
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,55 грн. Евро покупают за 44,90 грн., а продают за 45,50 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,45−41,45, евро — 45,30−45,46 грн.
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Источник: Минфин
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