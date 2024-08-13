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13 августа 2024, 18:22 Читати українською

Нафтогаз в этом году уже уплатил более 53 миллиардов гривен налогов

За семь месяцев 2024 года Группа Нафтогаз уплатила почти на 10% больше налогов, чем за аналогичный период прошлого года — более 53 млрд гривен. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление компании.

За семь месяцев 2024 года Группа Нафтогаз уплатила почти на 10% больше налогов, чем за аналогичный период прошлого года — более 53 млрд гривен.

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Поддержка государства

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев подчеркнул, что государству нужна поддержка крупного бизнеса, чтобы противостоять вызовам войны.

«Предприятия Группы Нафтогаз оперативно осуществляют налоговые платежи в бюджеты всех уровней. Только в июле Нафтогаз уплатил в сводный бюджет Украины более 6 млрд гривен», — подчеркнул Чернышев.

Напомним

В июле 2024 года НАК «Нафтогаз Украины» произвела обязательные платежи по еврооблигациям, согласно графику реструктуризации. Следующий платеж планируется в ноябре 2024 года.

Источник: Минфин
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