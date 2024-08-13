К государственной программе ипотечного кредитования «єОселя» присоединились три новых банка — МТБ Банк, Таскомбанк и Бизбанк (Банк инвестиций и сбережений). В программе уже 11 финансовых учреждений, с которым можно оформить ипотеку в приложении «Дия». Об этом сообщает прессслужба «Дия».
Три новых банка присоединились к программе ипотечного кредитования «єОселя»
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Украинцы могут оформить ипотеку в приложении «Дия» через банки-партнеры, включая Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Скай Банк, Укрэксимбанк, Сенс Банк и Банк Кредит Днепр.
«єОселя»
«єОселя» — программа доступного кредитования жилья, инициированная Президентом Украины. Украинцы могут купить квартиру, дом или таунхаус под 3% или 7% — в зависимости от льготной категории.
Напомним
«Минфин» писал, что Кабинет Министров уменьшил первый взнос по ипотеке по программе «єОселя» до 10% для граждан до 25 лет включительно.
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Источник: Минфин
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