Три новых банка присоединились к программе ипотечного кредитования «єОселя»

К государственной программе ипотечного кредитования «єОселя» присоединились три новых банка — МТБ Банк , Таскомбанк и Бизбанк (Банк инвестиций и сбережений). В программе уже 11 финансовых учреждений, с которым можно оформить ипотеку в приложении «Дия». Об этом сообщает прессслужба «Дия».

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Украинцы могут оформить ипотеку в приложении «Дия» через банки-партнеры, включая Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Скай Банк, Укрэксимбанк, Сенс Банк и Банк Кредит Днепр.

«єОселя»

«єОселя» — программа доступного кредитования жилья, инициированная Президентом Украины. Украинцы могут купить квартиру, дом или таунхаус под 3% или 7% — в зависимости от льготной категории.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет Министров уменьшил первый взнос по ипотеке по программе «єОселя» до 10% для граждан до 25 лет включительно.