Сальвадор привлек $1,62 млрд инвестиций для строительства Bitcoin City

Сальвадор привлек частные инвестиции в $1,62 млрд от турецкой холдинговой компании Yilport. Об этом сообщил президент страны Найиб Букелле, пишет incrypted.

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Что известно

По словам Букеле, это самая большая частная инвестиция за всю историю Сальвадора. Выделенные средства будут направлены на строительство двух морских портов.

Форма собственности будет смешанной — Yilport и Сальвадор будут управлять объектами в течение следующих 50 лет, говорится в сообщении правительства.

План Económico / Fase 3: Logística



Economic Plan / Phase 3:

Logistics pic.twitter.com/2cmn8T3g5p — Nayib Bukele (@nayibbukele) August 12, 2024

Один из портов Акахутла активно используется для экспорта кофе, сахара и бальзамической соли из Перу, согласно Decrypt. Другой объект Ла-Унион заброшенный. Именно здесь, по утверждению источника, планируется строительство Bitcoin City.

Глава Национального биткоин-офиса Сальвадора (ONBTC) Стейси Герберт сообщила, что проект предполагает создание «тысяч рабочих мест» и привлечение еще большего объема инвестиций в местную инфраструктуру.

Напомним

В первый раз о планах строительства Bitcoin City стало известно в ноябре 2021 года. Объект позиционируется как город без налогов, финансируемый за счет майнинга.

Примечательно вместо государственной энергосистемы для добычи биткоинов планируют использовать тепловую энергию вулканов, согласно представленному плану.