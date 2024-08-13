Пышный: Банки завышают ставку по кредиту, выданному в рамках программы «5-7-9»

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Программа «5−7−9»

"Что касается программы «5−7−9″, то, по нашему мнению, она должна фокусироваться именно на инвестиционных проектах», — рассказал Пышный.

«Мы видим, что у банков появляется желание восстановить конкурентную среду, потому что вес проектов государственной программы „5−7−9“ уменьшился в новых кредитах с около половины до трети. Это означает, что две трети нового портфеля — это рыночное кредитование. А там, где есть рынок, там есть конкуренция», — считает глава НБУ.

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Он также отметил, что одним из приоритетов стратегии развития кредитования, безусловно, есть поддержка восстановления энергетики.

«Мы ведем статистику выдачи таких кредитов. Интересно, что весомая причина отказов от реализации таких проектов — получение заемщиком лучшего предложения в другом банке. Для меня это переломная ситуация, конкуренция заработала», — рассказал Пышный.

Он считает, что одна из фундаментальных причин, почему нет стремительного развития кредитования — нехватка платежеспособного спроса. Кто-то откладывает под влиянием рисков безопасности и неопределенности, у кого-то хватает ликвидности, кто-то считает, что не потянет.