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13 августа 2024, 16:34 Читати українською

Пышный: Банки завышают ставку по кредиту, выданному в рамках программы «5-7-9»

По наблюдениям Нацбанка, процентная ставка по государственной программе кредитования «5−7−9» для заемщика, а затем — и для бюджета, на 3 в. п. выше по сравнению с тем, что банки могут предлагать вне программы. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью ЭП.

По наблюдениям Нацбанка, процентная ставка по государственной программе кредитования «5−7-9» для заемщика, а затем — и для бюджета, на 3 в.

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Программа «5−7−9»

"Что касается программы «5−7−9″, то, по нашему мнению, она должна фокусироваться именно на инвестиционных проектах», — рассказал Пышный.

«Мы видим, что у банков появляется желание восстановить конкурентную среду, потому что вес проектов государственной программы „5−7−9“ уменьшился в новых кредитах с около половины до трети. Это означает, что две трети нового портфеля — это рыночное кредитование. А там, где есть рынок, там есть конкуренция», — считает глава НБУ.

Читайте: «Доступные кредиты 5−7−9%» урезали: кто выпал из программы и какие альтернативы

Он также отметил, что одним из приоритетов стратегии развития кредитования, безусловно, есть поддержка восстановления энергетики.

«Мы ведем статистику выдачи таких кредитов. Интересно, что весомая причина отказов от реализации таких проектов — получение заемщиком лучшего предложения в другом банке. Для меня это переломная ситуация, конкуренция заработала», — рассказал Пышный.

Он считает, что одна из фундаментальных причин, почему нет стремительного развития кредитования — нехватка платежеспособного спроса. Кто-то откладывает под влиянием рисков безопасности и неопределенности, у кого-то хватает ликвидности, кто-то считает, что не потянет.

Кредиты наличными в Украине

Источник: Минфин
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