В Google Wallet теперь можно добавлять много документов: билеты, бонусные карты. Функция работает пока в США

Google начал распространение среди пользователей в США новой функции электронного кошелька Google Wallet, позволяющей хранить в нем практически все. Об этом сообщает 9to5Google, передает mezha.media.

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Wallet теперь будет поддерживать множество различных документов, билетов, бонусных карт, визиток, регистрации авто, пропусков и даже паспортов.

Функция получила название «Все остальные» и заменит предыдущую опцию, позволяющую фотографировать различные документы, чтобы хранить их. Вместо фото теперь будут сканы, создающие цифровую версию документа.

Google Wallet будет использовать искусственный интеллект, чтобы определять, что именно пользователь хочет отсканировать, будь то бонусная карта из какого-то магазина, пропуск в спортзал или паспорт. Если на документе есть конфиденциальная информация пользователя, он не будет синхронизироваться между устройствами и требует аутентификации.

Пока новая функция ограничена только для пользователей в США и Google не сообщает, когда ее можно будет ожидать в других странах.

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