Apple будет собирать 30% комиссии на подписки Patreon

Patreon объявила об изменениях в своей платежной системе для пользователей iOS. Начиная с ноября 2024 года компания вынуждена перейти на систему покупок в приложении Apple, иначе рискует быть удаленной из App Store. Об этом пишет FinTechInsider со ссылкой на выпуск компании.

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Apple будет взимать 30% комиссию по всем новым подпискам, оформленным через iOS-приложение Patreon. Платформа предлагает создателям автоматически повысить цены, чтобы компенсировать комиссию Apple или оставить цены неизменными и потерять часть своих доходов.

Patreon начинает 16-месячный процесс миграции всех создателей на модель подписки. Создатели контента, использующие ежемесячную оплату или оплату за созданный контент, должны перейти на модель подписки до ноября 2025 года. Имеющиеся подписчики не будут затронуты этими изменениями.

Patreon отмечает, что эти изменения относятся только к iOS-приложению, а цены на веб-сайте и в Android-приложении остаются неизменными. Компания будет оказывать поддержку создателям во время перехода, включая обучающие видео, FAQ и консультации.