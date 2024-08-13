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13 августа 2024, 14:17 Читати українською

Украинцы за границей перестают переводить деньги в Украину

Переводы украинских работников из-за границы в Украину резко сократились. Если год назад в страну поступало около $1 млрд в месяц от работающих вне страны, то в первом квартале текущего года сумма упала до $800 млн в месяц. Об этом рассказал экономический эксперт Даниил Монин.

Переводы украинских работников из-за границы в Украину резко сократились.
Фото:depositphotos

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Сокращение переводов

Во втором квартале произошло падение до $700 млн в месяц. В целом за первое полугодие текущего года поступило $4,5 млрд. В аналогичном же периоде прошлого года поступило $5,9 млрд.

Фактически спад составит вероятно 20−25% в год.

«Такое резкое падение переводов свидетельствует об очевидной тенденции постепенного переезда семей из Украины. Судя по всему, по итогам 2024 года Украина получит только $ 8,5 млрд переводов, хотя до войны получала $ 12−13 млрд», — сообщил Монин.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Riojas
Riojas
13 августа 2024, 14:25
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Удивительно. На третий год войны без конца до границ 91 года большинство вырвавшихся начинают оседать за рубежом и перетаскивать туда оставшихся.
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