Украинцы за границей перестают переводить деньги в Украину

Переводы украинских работников из-за границы в Украину резко сократились. Если год назад в страну поступало около $1 млрд в месяц от работающих вне страны, то в первом квартале текущего года сумма упала до $800 млн в месяц. Об этом рассказал экономический эксперт Даниил Монин.

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Сокращение переводов

Во втором квартале произошло падение до $700 млн в месяц. В целом за первое полугодие текущего года поступило $4,5 млрд. В аналогичном же периоде прошлого года поступило $5,9 млрд.

Фактически спад составит вероятно 20−25% в год.

«Такое резкое падение переводов свидетельствует об очевидной тенденции постепенного переезда семей из Украины. Судя по всему, по итогам 2024 года Украина получит только $ 8,5 млрд переводов, хотя до войны получала $ 12−13 млрд», — сообщил Монин.