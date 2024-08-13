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13 августа 2024, 12:38 Читати українською

Средний чек летнего заграничного отдыха украинцев вырос на четверть

Средняя глубина бронирования тура в летнем сезоне 2024 года выросла с 10 до 40 дней, средний чек стал дороже довоенного на 25%. Об этом сообщила руководительница Product Marketing в Join UP! Екатерина Артюх в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Средняя глубина бронирования тура в летнем сезоне 2024 года выросла с 10 до 40 дней, средний чек стал дороже довоенного на 25%.
Фото: pixabay.com

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«Увеличилось количество людей, разрешающих себе отдых за границей. Но, правда, это еще далеко до восстановления (довоенных) объемов, если сравнивать 2023 с 2021 годом, то показатели меньше в разы. Однако уже в прошлом году количество туристов возросло почти на 50% по отношению к 2022 году. И такую же динамику мы наблюдаем в 2024 году», — сообщила Артюх.

Она отметила, что по сравнению с европейскими туристами у украинцев значительно ниже глубина бронирования, сейчас она до 40 дней.

«Горячие туры бронируют по-прежнему только с поправкой на логистические моменты, то есть не с сегодня на завтра, а с сегодня на два-три дня. Бронируют также и на плюс два-три месяца. Средняя глубина — ориентировочно 30−40 дней. По сравнению с прошлым годом, это положительная динамика, потому что в прошлом году глубина была значительно меньше, до 10 дней», — отметила Артюх.

Где отдыхают украинцы

Более половины запросов украинцев на сегодня — с вылетом из Кишинева.

Около 14% туристов выбирают автобусные туры из Украины в Болгарию, Черногорию и Турцию.

Приблизительно столько же (около 14% клиентов) выбирают авиатуры из Жешува, где-то 8% — другие аэропорты Польши (в Кракове, Варшаве, Катовице, Гданьске, Познани), 3% — аэропорты Румынии (Сучава, Ясы, Бухарест, Клуж).

«Также мы предлагаем трансфер в аэропорт — по желанию туристов привезут прямо в терминал. Мы просчитываем ситуацию на границе и производим выезд заранее, чтобы наши туристы всегда вовремя попали на свой самолет», — добавила Артюх.

Цены

По сравнению с довоенным цена тура возросла прежде всего из-за усложненной логистики и колебания цен на авиагорючее.

«По итогам 2022 года он повысился на 20%, сейчас примерно на 21−25% от чека, находившегося до полномасштабного вторжения. Но именно составляющая автобусного трансфера в аэропорт вылета удорожает тур не очень ощутимо, примерно на 5−7%», — сообщила Артюх.

Туристическое страхование

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
crocodille
crocodille
13 августа 2024, 12:42
#
Але якщо своєчасно сісти у бусік, то можна добре заощадити!
Зараз не час для марнотратства.
+
+44
KValera
KValera
13 августа 2024, 13:13
#
Смешно
+
+42
Бедный папа
Бедный папа
13 августа 2024, 13:24
#
> Увеличилось количество людей, разрешающих себе отдых за границей.

Количество людей, запрещающих отдых за границей тоже увеличилось.
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