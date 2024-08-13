Доход майнеров биткоина обвалился до годового минимума: что нового на крипторынке

Биткоин-майнер MARA представил план выпуска облигаций на $250 миллионов

Одна из крупнейших в мире майнинговых компаний MARA (ранее Marathon Digital) планирует выпустить конвертируемые облигации на сумму $250 млн.

В планы MARA входит частное размещение облигаций для финансирования покупок биткоина и других корпоративных целей.

«Общие корпоративные цели включают оборотный капитал, стратегические приобретения, расширение имеющихся активов, погашение задолженности и выполнение других обязательств», — говорится в сообщении.

Сейчас на балансе майнинговой компании находится более 20 800 BTC, оцениваемых в $1,2 млрд по текущим ценам. Это примерно вдвое больше, чем у Hut 8 — ближайшего конкурента MARA.

В сообщении говорится, что проценты по облигациям будут выплачиваться каждые шесть месяцев — 1 марта и 1 сентября. При этом крайний срок погашения придет 1 сентября 2031 года. Точная процентная ставка и курс конвертации станут известны в процессе ценообразования, отметили в MARA.

По данным фирмы, облигации будут предлагаться и продаваться лицам, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах.

Криптпроекты привлекли $2,7 миллиарда инвестиций во втором квартале

Объем венчурных инвестиций в криптовалютные проекты вырос на 2,5% во втором квартале 2024 года — до $2,7 млрд. Об этом говорится в отчете экспертов PitchBook.

В то же время, аналитики отметили сокращение общего количества сделок на 12,4%. Это указывает на то, что объем вливаний вырос.

Предполагается, что общее значение за 2024 год будет выше, чем в сравнении с 2023 годом, — $10,8 млрд против $10,1 млрд.

Более того, показатель растет третий квартал подряд. С IV квартала 2023 г. он увеличился на $800 млн.

Лучшим месяцем по объему вливаний в 2024 году стал март с показателем $1,019 млрд.

«Учитывая возвращение положительных настроений инвесторов к криптовалютам и отсутствие каких-либо серьезных спадов на рынке, мы ожидаем, что объем и темпы инвестиций продолжат расти в течение года», — говорится в отчете.

По данным экспертов, во втором квартале 2024 года внимание инвесторов было сконцентрировано на проектах в сфере блокчейн-инфраструктуры. Среди них отдельно выделили следующие: Monad Labs, Berachain и Babylon.

Основатель Blast рассказал о рыночном цикле криптовалют

Основатель проекта Blast Тиешун Рокер, также известный как Pacman, принял участие в мероприятии Foresight 2024 в Гонконге. Он рассказал об особенностях текущего рыночного цикла и намекнул на ряд изменений, ожидающих NFT-маркетплейс Blur. Об этом сообщает The Block.

По словам Рокера, в этом рыночном цикле пока еще не произошло никаких фундаментальных изменений, которые могли бы запустить «новую волну принятия криптовалют».

«С точки зрения фундаментальных технологических инноваций, в этом цикле нет ничего нового. Во многом он обусловлен запуском ETF и давлением регуляторов. Поэтому этот цикл развивается не так, как предыдущие», — сказал он.

Основатель Blast перечислил ключевые особенности предыдущих рыночных циклов, среди которых первоначальное размещение монет (ICO), запуск децентрализованной платформы Uniswap и создание невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Все эти события сопровождались значительным притоком капитала, сосредоточенным вокруг основных криптовалют и новых классов активов, таких как NFT.

Он добавил, что рынок невзаимозаменяемых токенов столкнулся с серьезными трудностями. Необходимо найти новое приложение этого класса активов, чтобы восстановить интерес инвесторов и коллекционеров.

Также основатель Blast анонсировал ряд новшеств для NFT-маркетплейса Blur. По его словам, запущенный в 2022 году проект готовится к «самому крупному в истории обновлению».

Доход майнеров биткоина обвалился до годового минимума

11 августа суточный доход майнеров первой криптовалюты (сглаженный 7-дневной скользящей средней) упал до $25,5 млн, обновив минимум 2024 года. Об этом сообщает Forklog.

После апрельского халвинга показатель обвалился с уровней выше $60 млн в преддверии события примерно вдвое. По сравнению с текущими значениями цифры фиксировали в последний раз в августе-ноябре 2023 года, когда биткоин торговался в диапазоне примерно $26 000−28 000.

Сокращение награды за блок, состоявшееся 20 апреля, с 6,25 BTC до 3,125 BTC привело к падению добычи криптовалюты еще в том же месяце. В мае и июне майнеры не смогли возобновить производство цифрового золота.

При этом в апреле их доход поддержал рост объемов комиссий на фоне ажиотажа вокруг протокола Runes. Сетевые сборы принесли добытчикам примерно $281,5 млн при общей выручке $1,79 млрд.

Однако в последующие месяцы транзакционные доходы майнеров значительно сократились, достигнув $24,9 млн по итогам июля против полученных $926,2 млн в качестве субсидий за добытый блок.