Курс валют на 13 августа: доллар и евро подорожали

Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке подорожал на 10 копеек, а в продаже — на 9 копеек. Евро прибавил 7 копеек в покупке и 12 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 2 копейки, а в продаже 4 копейки. Евро прибавил в покупке 7 копеек и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,54 грн. Евро покупают за 44,82 грн, а продают за 45,45 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,41−41,54, евро — 45,25−45,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,30−41,33 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,16−45,18 грн/евро.

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