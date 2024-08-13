За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 160 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 593160 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 12 августа: 1160 российских оккупантов, 5 танков и 19 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 593160 (+1160) человек,
- танков — 8455 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 16385 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 16764 (+36) ед,
- РСЗО — 1146 (+0) ед,
- средства ПВО — 920 (+1) ед,
- самолетов — 366 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 13491 (+19),
- крылатые ракеты — 2426 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 22649 (+59) ед,
- специальная техника — 2806 (+5)
Источник: Минфин
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