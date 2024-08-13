Один из крупнейших российских брокеров закрыл вывод юаней со счетов

Московская биржа испытывает нарастающие проблемы с торгами китайским юанем — де-факто последней иностранной валютой, которая доступна на российском биржевом рынке после санкций США. Об этом пишет moscowtimes.

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Приостановка вывода юаней

12 августа о приостановке вывода юаней со счетов клиентов объявила компания «БКС Мир Инвестиций» — один из крупнейших брокеров в стране. Вывод китайской валюты с брокерских счетов закрыт для всех клиентов, в том числе на счета дочернего БКС Банка, следует из заявления компании.



Одновременно с 13 августа приостанавливается пополнение валютных счетов в юанях, предупредили в БКС.

Решение принято «в связи с усложнением расчетов между участниками биржевых торгов в китайских юанях увеличением времени при вводе/выводе валюты и расчетах сделок». Клиентам компании предлагается продать юани с брокерских счетов и конвертировать их в рубли.

Напомним

По данным ЦБ, на китайский юань сейчас приходится более 99% оборота российского биржевого валютного рынка. Торги долларом и евро биржа остановила 13 июня — на следующей день после того, как Минфин США включил ее в «черные списки» вместе с ключевыми расчетными структурами — Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием.

Через две недели после введения санкций о проблемах с юаневыми операциями на бирже сообщали брокерская компания «Синара» и «Сбербанк CIB» — инвестиционная «дочка» крупнейшего российского госбанка. А спустя месяц стало известно, что от работы с Мосбиржей отказался Bank of China — один из двух крупных китайских госбанков, имеющих дочерние подразделения в России.



В результате торговля юанями оказалась в зависимости от единственного крупного банка КНР — ICBC Bank. Именно он стал проводить клиринг юаневых сделок.



По данным Bloomberg, в ЦБ готовятся к сценарию, когда биржевые торги юанем придется также остановить. Китайские банки, благодаря которым еще возможны эти операции, постепенно будут сворачивать сотрудничество с «токсичной» биржей, говорил источник агентства, близкий к регулятору.



В августе о подготовке к остановке торгов юанем объявил Сбербанк.