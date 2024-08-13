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13 августа 2024, 8:48 Читати українською

Грант 150 тысяч на собственный бизнес: Зеленский анонсировал новую программу для молодежи

Украинцы до 25 лет смогут получить гранты на собственное дело на 150 000 грн в рамках новой программы, которая заработает с сентября. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, пишет «Укринформ» .

Украинцы до 25 лет смогут получить гранты на собственное дело на 150 000 грн в рамках новой программы, которая заработает с сентября.
Фото: president.gov.ua

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Программа для молодежи

В общей сложности осенью запланирован запуск трех обновленных государственных программ поддержки молодежи.

«Сегодня мы уже имеем государственные программы, которые работают и будут работать еще активнее в интересах молодежи. В частности, первое, в существующей государственной программе «єОселя» будет предусмотрено для молодых украинцев и украинок в возрасте до 25 лет уменьшение первого взноса до 10%. И уже осенью должна заработать соответствующая программа. Это действительно хорошая ипотечная программа.

Во-вторых, по его словам, уже с сентября заработает новая программа грантов на собственное дело для украинцев и украинок до 25 лет.

«Это создание или развитие своего собственного малого бизнеса, и мы начинаем с грантов в 150 тысяч гривен на первый проект. Все детали будут представлены нашим правительством», — отметил Президент.

Третье, по его словам, это — образование, образовательные гранты.

«Также с сентября заработает программа поддержки абитуриентов. Мы постепенно правительством будем увеличивать наполненность средств этой и других соответствующих программ поддержки нашей украинской молодежи. Таких программ должно быть гораздо больше», — подытожил Зеленский.

Начните зарабатывать от 10% годового активного и пассивного дохода

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+61
innapcholko
innapcholko
13 августа 2024, 9:32
#
Ага скоро ждем снижение призывного возраста до 16 лет!
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+4
Smerch747
Smerch747
13 августа 2024, 10:23
#
Кожна соціальна програма йде з карману працюючого громадянина. Якщо 10млн працюючих будуть змушені утримувати іпотеки, гранти на бізнес та пенсії, для 20млн пенсіонерів і молоді - тоді такі люди будуть виїзджати.
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0
KonsultantS
KonsultantS
13 августа 2024, 10:46
#
Масові репресії молоді,відправка знищення українців ось це робить влада,закрила кордон і знищує відправляючи на м’ясо!!!
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