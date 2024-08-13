Грант 150 тысяч на собственный бизнес: Зеленский анонсировал новую программу для молодежи

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Программа для молодежи

В общей сложности осенью запланирован запуск трех обновленных государственных программ поддержки молодежи.

«Сегодня мы уже имеем государственные программы, которые работают и будут работать еще активнее в интересах молодежи. В частности, первое, в существующей государственной программе «єОселя» будет предусмотрено для молодых украинцев и украинок в возрасте до 25 лет уменьшение первого взноса до 10%. И уже осенью должна заработать соответствующая программа. Это действительно хорошая ипотечная программа.

Во-вторых, по его словам, уже с сентября заработает новая программа грантов на собственное дело для украинцев и украинок до 25 лет.

«Это создание или развитие своего собственного малого бизнеса, и мы начинаем с грантов в 150 тысяч гривен на первый проект. Все детали будут представлены нашим правительством», — отметил Президент.

Третье, по его словам, это — образование, образовательные гранты.

«Также с сентября заработает программа поддержки абитуриентов. Мы постепенно правительством будем увеличивать наполненность средств этой и других соответствующих программ поддержки нашей украинской молодежи. Таких программ должно быть гораздо больше», — подытожил Зеленский.