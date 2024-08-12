Цены на кофе продолжают стремительно расти

Мировые цены на кофе снова взлетели. Фьючерсы на арабику выросли на 5% — до 2,44 доллара за фунт. Самый активный контракт на кофе подорожал на 7% — больше всего за последние пять недель. Об этом пишет Bloomberg.

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Этот контракт на поставку кофе отметился наибольшим ростом цены с 9 июля. Рост стоимости арабики в Нью-Йорке связан с влиянием небольших морозов в некоторых регионах Бразилии, крупнейшего производителя кофе, что усложнило поставки. Трейдеры также следят за прогнозами о новом похолодании, которое ожидается на этой неделе.

Холодная погода снова охватит южные штаты Риу-Гранди-ду-Сул, Санта-Катарина и Парана. Хотя эти температуры не представляют серьезной угрозы для регионов выращивания кофе, волатильность рынка заставляет трейдеров внимательно мониторить погодные условия для оценки рисков и возможных убытков.

Заморозки могут еще больше усилить стресс для посевов, пострадавших от засушливой погоды в Бразилии, что угрожает урожаю в следующем году. Любой дождь перед заморозками может вызвать преждевременное цветение, которое может не выжить без осадков.