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12 августа 2024, 18:57 Читати українською

Спотовые ETF на Ethereum впервые фиксируют недельный позитивный приток средств

Спотовые ETF на Ethereum в США впервые с момента запуска 23 июля зафиксировали положительную неделю с чистыми притоками средств, сообщает Na Chasi Crypto, ссылаясь на данные трекера SoSoValue.

Спотовые ETF на Ethereum в США впервые с момента запуска 23 июля зафиксировали положительную неделю с чистыми притоками средств, сообщает Na Chasi Crypto, ссылаясь на данные трекера SoSoValue.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиEthereum-ETFСогласно этим данным, девять спотовых ETF на Ethereum начиная с 5 августа получили совокупный чистый приток в размере $104,8 млн в неделю.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ethereum-ETF

Согласно этим данным, девять спотовых ETF на Ethereum начиная с 5 августа получили совокупный чистый приток в размере $104,8 млн в неделю.

На фоне этого объем торгов составил $1,9 млрд, а общая стоимость активов достигла $7,3 млрд по состоянию на 9 августа. Притоки наблюдались, несмотря на падение цены ETH на 23% с начала месяца.

Из шести фондов с положительными притоками лидировал iShares Ethereum Trust от BlackRock, привлекший $188,4 млн, достигнув более $900 млн за 13 дней торгов. Его ближайший конкурент, Ethereum Fund от Fidelity, получил $44,65 млн, доведя общий объем до $342 млн. Остальные четыре ETF также имели положительные чистые притоки на прошлой неделе и только 21Shares Core Ethereum ETF и Invesco Galaxy Ethereum ETF не зафиксировали чистых приливов.

Биткоин-ETF

Биткоин-ETF наоборот демонстрируют оттоки две недели подряд, которые составляют $250 млн. Впрочем, до этого четыре недели подряд фиксировали приливы, которые были значительно больше этой суммы. Общая стоимость активов — $55 млрд.

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Источник: Минфин
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