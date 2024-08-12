К закрытию межбанка курс доллара вырос на 17 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже. Евро выросло на 20 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 12 августа: доллар и евро продолжают рост на межбанке
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Открытие 12 августа
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Закрытие 12 августа
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Изменения
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41,13/41,17
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41,30/41,33
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17 /16
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44,93/44,96
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45,13/45,14
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20/18
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,45 грн. Евро покупают за 44,75 грн., а продают за 45,33 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,39−41,50, евро — 45,18−45,35 грн.
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Источник: Минфин
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