На Илона Маска подал в суд бывший исполнительный директор Twitter

Бывший исполнительный директор Twitter Омид Кордестани судится с Илоном Маской из-за невыплаты акций на сумму $20 млн. Иск подан в Верховный суд Калифорнии в Сан-Франциско, пишет Bloomberg, передает mezha.media.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Омид Кордестани занимал указанный пост с 2015 по 2020 год. Также еще два года он был членом правления Twitter, пока Илон Маск не купил платформу за $44 млрд в 2022 году.

В судебном иске он пояснил, что большую часть его компенсации составили акции. Однако Илон Маск, по утверждению Омида Кордестани, отказывается от выплаты.

Адвокаты истца акцентируют, что X Corp. стремится «воспользоваться преимуществами семилетней службы господина Кордестани в Twitter, не заплатив ему за это».

К слову, недавно X Corp. и ее владелец Илон Маск выиграли один из судебных исков, поданных из-за увольнения тысяч работников после приобретения миллиардером соцсети в 2022 году.

В иске утверждалось, что X и Маск задолжали не менее $500 млн выходного пособия около 6 000 уволенным работникам. Однако судья не согласилась с утверждениями истцов.