Binance проведет делистинг шести активов

Криптовалютная биржа Binance сообщила о делистинге шести активов. 26 августа 2024 года с платформы исключат PowerPool (CVP), Ellipsis (EPX), ForTube (FOR), Loom Network (LOOM), Reef (REEF) и VGX Token (VGX). Об этом пишет incrypted.

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Что известно

В сообщении говорится, что после 27 августа депозиты в этих токенах не будут засчитываться на биржу. Вывести вышеперечисленные активы можно до 26 ноября 2024 года.

Известно, что до этого времени пользователи могут конвертировать токену в стейблкоины.

Также в заявлении Binance отмечается, что торговля бессрочными фьючерсами в парах LOOM/USDT и REEF/USDT продолжится.

Кроме того, биржа сообщила, что Binance выполнит конвертацию ранее исключенных с платформы токенов в стейблкоин USDC. Известно, что конвертацию завершат к 1 марта 2025 года. Ознакомиться со списком активов можно по ссылке .

Напомним

5 марта 2024 г. провела делистинг нескольких торговых пар со стейблкоином TUSD и монетой BNB, а именно: ARPA/BNB, COMP/TUSD, EDU/BNB, EDU/TUSD, PENDLE/TUSD.